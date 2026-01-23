Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Alaves vs Betis lúc 3h00 ngày 26/1/2026

Nhận định soi kèo Alaves vs Betis lúc 3h00 ngày 26/1/2026

  22:25 - 23/01/2026

Soi kèo Châu Á Alaves vs Betis: 0.95*0*0.95

Trận đấu giữa Deportivo Alaves vs Real Betis thuộc vòng đấu tiếp theo của La Liga hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến căng thẳng khi hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau trên bảng xếp hạng. Alaves vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, trong khi Betis vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh nhóm dự cúp châu Âu. Đây cũng là cặp đấu nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi tỷ lệ kèo được niêm yết khá cân bằng.

Alaves hiện đang xếp thứ 18 trên BXH La Liga, thuộc nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 19 điểm sau 20 vòng đấu. Đội chủ sân Mendizorroza mới chỉ giành được 5 chiến thắng, hòa 4 và để thua tới 11 trận. Hàng công của Alaves thuộc nhóm yếu nhất giải khi mới ghi 16 bàn, trong khi hàng thủ đã thủng lưới 25 lần.

Điểm đáng lo ngại nhất của Alaves chính là phong độ thiếu ổn định. 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trận. Đáng nói, trước các đối thủ có tổ chức tốt và giàu kinh nghiệm như Betis, Alaves thường tỏ ra lép vế hoàn toàn về thế trận.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà vẫn là yếu tố giúp Alaves nuôi hy vọng. Phần lớn số điểm mà họ giành được từ đầu mùa đều đến từ Mendizorroza. Lối chơi phòng ngự số đông, pressing tầm thấp và chờ phản công là vũ khí quen thuộc của Alaves khi đối đầu các đội mạnh hơn.

Nhận định soi kèo Alaves vs Betis lúc 3h00 ngày 26/1/2026

Bên kia chiến tuyến, Real Betis đang đứng thứ 6 trên BXH với 32 điểm sau 20 vòng, vẫn bám sát nhóm dự Europa League. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini thể hiện sự ổn định đáng khen với 8 chiến thắng, 8 trận hòa và chỉ thua 4 trận. Betis sở hữu lối chơi kiểm soát bóng tốt, khả năng tổ chức tấn công đa dạng và kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Hàng công của họ đã ghi 33 bàn, thuộc top khá của La Liga, trong khi hàng thủ cũng không quá tệ với 25 bàn thua.

Phong độ gần đây của Betis tương đối tích cực: 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 trận gần nhất. Dù phải làm khách, nhưng Betis thường chơi khá bản lĩnh khi gặp các đội bóng nhóm dưới. Khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ và kinh nghiệm cá nhân của các trụ cột là điểm mạnh lớn của đội bóng xứ Andalusia. Nhà cái niêm yết kèo châu Á 0 (đồng banh) cho thấy sự thận trọng nhất định, chủ yếu đến từ yếu tố sân nhà của Alaves. Tuy nhiên, nếu so sánh toàn diện về phong độ, chất lượng đội hình và mục tiêu thi đấu, Real Betis rõ ràng là đội nhỉnh hơn.

Alaves đang chịu áp lực trụ hạng nặng nề, dễ mắc sai lầm khi bị dẫn bàn. Trong khi đó, Betis với bản lĩnh và kinh nghiệm hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu và tìm kiếm chiến thắng tối thiểu.

Chọn: Betis

Soi kèo Tài xỉu Alaves vs Betis: 1.03*2/2.5*0.87

Xét về thành tích đối đầu, Real Betis chiếm ưu thế rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Betis thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trước Alaves. Đáng chú ý, ở những trận Betis được đánh giá ngang kèo hoặc cửa trên nhẹ, họ thường mang về kết quả có lợi cho giới đầu tư.

Ngoài ra, đa phần các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra không quá bùng nổ bàn thắng, do Alaves luôn ưu tiên lối chơi phòng ngự chặt chẽ khi gặp đối thủ mạnh hơn. Mức kèo Tài Xỉu được đưa ra là 2 – 2.5 bàn, khá phù hợp với tính chất trận đấu. Alaves có hàng công yếu, trong khi Betis khi đá sân khách cũng không quá mạo hiểm. Lối chơi chặt chẽ, thiên về kiểm soát khiến khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là không cao.

Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất của Alaves và 3/5 trận gần nhất của Betis đều về Xỉu. Ngoài ra, các cuộc đối đầu giữa hai đội cũng thường kết thúc với tỷ số thấp. Điều này có thể khiến nhịp độ trận đấu chậm lại và khó xuất hiện nhiều bàn thắng nhiều khả năng xảy ra  người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Alaves vs Betis

Soi kèo Hiệp 1 Alaves vs Betis: 1.23*0.5/1*0.71

Hiệp 1 nhiều khả năng sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai đội đều không muốn mắc sai lầm sớm. Alaves thường nhập cuộc chậm, trong khi Betis ưu tiên sự an toàn trước khi tăng tốc ở hiệp 2.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Alaves: Updating

Betis: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Alaves 0- 1 Betis (Chọn Betis và Xỉu trận)

