Nhận định soi kèo Atalanta vs Parma lúc 21h00 ngày 25/1/2026

Soi kèo Châu Á Atalanta vs Parma: 0.95*-1/1.5*0.95

Cuộc đối đầu giữa Atalanta vs Parma tại vòng 22 Serie A được đánh giá khá chênh lệch khi đội chủ nhà đang nằm trong nhóm cạnh tranh vé châu Âu, trong khi Parma phải vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà Atleti Azzurri d’Italia cùng sức mạnh tấn công vượt trội, Atalanta được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở trận đấu này.

Atalanta hiện xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 32 điểm sau 21 vòng đấu. Thành tích của đội bóng thành Bergamo là 8 chiến thắng, 8 trận hòa và 5 thất bại. Họ ghi được 26 bàn thắng và để lọt lưới 20 bàn, cho thấy sự cân bằng khá tốt giữa tấn công và phòng ngự. Phong độ gần đây của Atalanta có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt khi họ giành được nhiều kết quả tích cực trước các đối thủ trực tiếp. Đặc biệt, sân nhà luôn là điểm tựa lớn khi Atalanta thường chơi rất bùng nổ, đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Raffaele Palladino, Atalanta vẫn trung thành với lối chơi tấn công tốc độ cao, pressing mạnh và tận dụng tối đa khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

Parma đang đứng thứ 13 với 23 điểm sau 21 vòng đấu. Đội khách có 5 chiến thắng, 8 trận hòa và 8 thất bại, ghi được 14 bàn nhưng để thủng lưới tới 22 bàn. Đây là thống kê cho thấy rõ sự hạn chế của Parma ở khâu tấn công. Phong độ gần đây của Parma khá thất thường, đặc biệt là trên sân khách. Họ thường lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, ưu tiên sự an toàn và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với những đội bóng có khả năng pressing mạnh như Atalanta, Parma thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Việc phải thi đấu tại sân Atleti Azzurri d’Italia càng khiến cơ hội có điểm của Parma trở nên mong manh.

Nhà cái đưa ra mức kèo Atalanta chấp 1.5 bàn, cho thấy sự chênh lệch khá rõ ràng giữa hai đội. Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Atalanta hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Parma không sở hữu hàng phòng ngự đủ chắc chắn để đứng vững trước sức ép liên tục từ Atalanta. Nếu đội chủ nhà sớm có bàn thắng, thế trận có thể trở nên rất cởi mở và thuận lợi cho cửa trên.

Chọn: Atalanta

Soi kèo Tài xỉu Atalanta vs Parma: 1.03*2.5/3*0.87

Mức tài xỉu được niêm yết là 2.5/3 bàn. Atalanta là đội bóng có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ trên sân nhà, trong khi Parma thường xuyên để lộ nhiều khoảng trống khi bị ép sân. Với khả năng ghi bàn tốt của Atalanta và sự yếu kém nơi hàng thủ đội khách, trận đấu nhiều khả năng sẽ có từ 3 bàn thắng trở lên người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Atalanta vs Parma: 1.23*-0.5*0.71

Atalanta thường nhập cuộc rất chủ động và không ngại đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Trong khi đó, Parma thường gặp khó trong việc chống đỡ sức ép sớm. Nhà cái ra kèo Atalanta -0.5 hiệp 1, đây là lựa chọn hợp lý khi đội chủ nhà có khả năng sớm vươn lên dẫn trước. Với sự vượt trội về chất lượng đội hình, phong độ và lợi thế sân nhà, Atalanta được dự đoán sẽ giành chiến thắng cách biệt.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến

