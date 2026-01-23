Nhận định soi kèo Barcelona vs Oviedo lúc 22h15 ngày 25/1/2026

Soi kèo Châu Á Barcelona vs Oviedo: 1.86*2.5*2.04

Vòng 21 La Liga, Barcelona sẽ tiếp Oviedo trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng của mình. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng thì đội chủ nhà được dự đoán không gặp nhiều khó khăn để thắng với tỉ số đậm.

Barcelona hiện chỉ còn hơn Real Madrid 1 điểm sau khi bất ngờ để thua ở vòng đấu trước, đây là khoảng cách vô cùng mong manh và có thể mất bất cứ lúc nào nều họ để mất điểm thêm một trận nữa. Chính vì vậy Barcelona cần ngay lập tức trở lại với mạch chiến thắng ở vòng đấu thứ 21 này để duy trì vị trí đầu bảng của mình. Đối thủ của họ chỉ là đội bóng cuối bảng Oviedo nên việc giành chiến thắng không khó, nhiều khả năng thầy trò HLV Hansi Flick sẽ dễ dàng thắng với tỉ số đậm.

Oviedo là đội mới thăng hạng mùa này, họ giành vé thăng hạng cuối cùng qua loạt trận play off nên hiển nhiên là đội được đánh giá yếu nhất. Thực tế cho thầy đội bóng của HLV Guillermo Almada đang đứng cuối bảng sau 20 vòng đấu và nguy cơ xuống hạng rất lớn. Oviedo đang kém 7 điểm so với vị trí trụ hạng nên cần chơi tốt trong các trận đấu sắp tới thì mới có hy vọng ở lại La Liga. Họ cần chiến thắng, đơn giản là thế nhưng ở vòng đấu thứ 21 lại phải làm khách trên sân Barcelona nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Oviedo sẽ phải ra về với một thất bại.

Như nhận định ở trên, chất lượng đội hình của Barcelona cao hơn Oviedo nhiều, vị trí của 2 đội cũng rất khách nhau khi ở 2 đầu bảng xếp hạng. Cộng với lợi thế được đá sân nhà và phong độ cao hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về Barcelona, nên với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 2.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Barcelona

Soi kèo Tài xỉu Barcelona vs Oviedo: 1.98*4*1.90

Các trận đấu của Barcelona gần đây luôn có nhiều bàn thắng, trận gần nhất của họ có 6 bàn. Trong khi đó Oviedo ghi bàn rất ổn định nhưng trận nào cũng để thủng lưới nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 4 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Barcelona vs Oviedo: 2.08*1.25*1.82

Barcelona là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Oviedo và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, thậm chí dẫn bàn an toàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Barcelona chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến