Nhận định soi kèo Eyupspor vs Besiktas lúc 00h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Eyupspor vs Besiktas: 1.95*-1.25*1.95

Vòng 19 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Eyupspor sẽ tiếp Besiktas trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn nhiều thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Eyupspor đứng thứ 6 mùa giải trước, vị trí rất ổn so với tiềm lực của đội bóng này. Chính vì vậy việc đang đứng thứ 17 ở thời điểm hiện tại là một thảm họa với thầy trò HLV Orhan Ak và nếu không chơi tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải thì họ sẽ phải xuống hạng. Vậy nên các cầu thủ Eyupspor cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 19 này, tuy nhiên họ lại phải đối đầu với một Besiktas mạnh hơn nhiều nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Eyupspor sẽ không thể hiện được gì nhiều và phải nhận thêm một trận thua nữa.

Besiktas vẫn luôn là đội bóng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, họ có tiềm lực tốt nên việc đang đứng thứ 5 ở thời điểm hiện tại không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Mùa trước đội bóng của HLV Sergen Yalçın cán đích ở vị trí thứ 4 và họ còn muốn nhiều hơn thế ở mùa giải này, chính vì vậy các cầu thủ Besiktas cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình để bám đuổi các đội xếp trên. Họ cần 3 điểm khi đến làm khách trên sân của Eyupspor và với chất lượng đội hình cao hơn hẳn, phong độ cũng tốt hơn thì nhiều khả năng đội khách sẽ có được điều mình cần.

Besiktas thắng Eyupspor trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất, con số thống kê áp đảo. Cộng với chất lượng đội hình tốt hơn như nhận định ở trên và phong độ cũng cao hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Besiktas chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Besiktas

Soi kèo Tài xỉu Eyupspor vs Besiktas: 1.84*2.75*2.04

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.75, con số không cao. Trong khi đó dù không thắng ở các trận gần nhất nhưng trận nào Eyupspor cũng ghi được bàn, hàng công Besiktas đang chơi tốt nên khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Eyupspor vs Besiktas: 1.98*-0.5*1.92

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận nghiêng về đội khách Besiktas, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Eyupspor và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Besiktas chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến