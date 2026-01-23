Nhận định soi kèo Juventus vs Napoli lúc 00h00 ngày 26/1/2026

Soi kèo Châu Á Juventus vs Napoli: 1.81*0.25*2.09

Vòng 22 Serie A, Juventus sẽ tiếp Napoli trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách là đối thủ mạnh.

Juventus đã tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi để thua ở vòng đấu trước, họ đang kém đội đầu bảng 10 điểm và kém Napoli 4 điểm. Mục tiêu khả dĩ nhất với thầy trò HLV Spaletti vào lúc này sẽ chỉ là một vị trí trong top 4. Muốn làm được điều đó đương nhiên các cầu thủ Juventus cần giành chiến thắng ở các trận đấu của mình, 3 điểm nếu có được trước Napoli sẽ rất có ý nghĩa trong cuộc đua đó nên Juventus sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh và đang chơi ổn định thì khả năng Juventus sẽ chỉ có được kết quả hòa trận này.

Napoli đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, họ hiện đã kém đội đầu bảng 6 điểm và cơ hội bảo vệ ngôi vương ngày càng ít. Việc để hòa quá nhiều là nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Antonio Conte tụt lại phía sau nên đương nhiên họ cần giành chiến thắng ở các trận đấu của mình. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của Juventus ở vòng đấu thứ 22 được dự đoán rất khó khăn, dù rất muốn có 3 điểm nhưng nhiều khả năng Napoli sẽ phải nhận thêm một kết quả hòa nữa.

Napoli thắng Juventus ở cả 2 lần gặp nhau gần nhất nhưng đội khách hòa 4/5 trận gần nhất. Trong khi đó Juventus lại được đá trên sân nhà nên đội khách được dự đoán gặp nhiều khó khăn trận này. Trận đấu vì thế sẽ khép lại với tỉ số hòa nên với tỉ lệ kèo Juventus chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Napoli thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Napoli

Soi kèo Tài xỉu Juventus vs Napoli: 1.92*2*1.96

3 trận gần nhất của Napoli chỉ có 3 bàn thắng được ghi, con số rất ít. Trong khi đó các trận của Juventus cũng không có nhiều bàn thắng và hàng thủ của cả 2 đội đều chơi tốt. Rất có thể trận đấu giữa 2 đội vì thế sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2 thì người chơi trên Xoilac TV vẫn nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Juventus vs Napoli: 2.23*0.25*1.71

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, Juventus và Napoli không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì nhiều khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Juventus chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Napoli thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến