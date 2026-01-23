Nhận định soi kèo Porto vs Gil Vicente lúc 03h15 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Porto vs Gil Vicente: 1.97*1.25*1.93

Vòng 19 giải vô địch Bồ Đào Nha, Porto sẽ tiếp đón Gil Vicente trên sân nhà với mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn với phong độ cao của đội chủ nhà thời gian qua.

Porto đang chơi cực tốt mùa giải này, họ thắng liên tiếp và đang đứng đầu bảng với 7 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2. Sau 2 mùa không thể cạnh tranh ngôi vô địch, các cầu thủ của HLV Francesco Farioli đang rất quyết tâm giành lại ngôi vương mùa giải này. Để làm được điều đó, đương nhiên các cầu thủ Porto cần tiếp tục giành chiến thắng như họ vẫn làm thời gian qua. Gil Vicente không phải đối thủ quá khó chơi, tuy nhiên phong độ ổn định của đội khách thời gian gần đây khả năng sẽ khiến Porto chỉ có thể thắng với cách biệt tối thiểu.

Gil Vicente không phải đội bóng mạnh của Bồ Đào Nha, họ đứng thứ 13 mùa giải trước. Mùa giải này đội bóng của HLV César Peixoto đã chơi tiến bộ hơn nhiều khi đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, họ bất bại 5 vòng đấu gần nhất nhưng có đến 4 trận hòa. Điều này khiến khoảng cách điểm của họ với đội đứng thứ 3 là 11 điểm. Các cầu thủ Gil Vicente muốn giành chiến thắng hay ít nhất giữ được thành tích bất bại khi đến làm khách trên sân của Porto ở vòng đấu thứ 19, nhưng rất có thể phong độ tốt thời gian qua sẽ chỉ giúp họ để thua với cách biệt 1 bàn.

Như nhận định ở trên, Gil Vicente bất bại trong 5 vòng gần nhất nên việc giành chiến thắng trước họ không phải dễ dàng. Trong khi đó 3 chiến thắng gần nhất của Porto chỉ có tỉ số 1-0 nên khả năng đội chủ nhà sẽ chỉ thắng với cách biệt 1 bàn trận này. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Porto chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Gil Vicente thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Porto

Soi kèo Tài xỉu Porto vs Gil Vicente: 2.05*2.5*1.83

Như nhận định ở trên, 3 trận gần nhất của Porto tại giải Bồ Đào Nha chỉ có 1 bàn thắng được ghi, con số rất khiêm tốn. Trong khi đó Gilvicente không để thủng lưới nhiều các trận vừa qua nên rất có thể trận này cúng thế. Trận đấu vì vậy sẽ có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Porto vs Gil Vicente: 1.95*0.5*1.95

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận nghiêng về phía đội chủ nhà Porto, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành Gil Vicente nhưng rất có thể hàng thủ chắc chắn của đội khách sẽ khiến đội chủ nhà chưa thể ghi bàn. Hiệp 1 vì thế kết thúc với tỉ số hòa nên với tỉ lệ kèo Porto chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Gil Vicente thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến