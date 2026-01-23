Nhận định soi kèo Roma vs Milan lúc 02h45 ngày 26/1/2026

Soi kèo Châu Á Roma vs Milan: 1.86*0*2.04

Vòng 22 Serie A, Roma sẽ tiếp Milan trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Đây không phải trận đấu dễ dàng và đội chủ nhà cần tận dụng tốt cơ hội thì mới có thể đạt được mục đích.

Roma đã chơi tốt hơn thời gian gần đây, họ thắng 3 vòng đấu gần nhất để leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Với một đội bóng chỉ đặt mục tiêu top 4 thì đây là vị trí chấp nhận được, điều các cầu thủ Roma cần làm trong các trận đấu sắp tới đương nhiên là tiếp tục chơi tốt để ít nhất giữ được thứ hạng hiện tại của mình. Chính vì vậy Roma muốn 3 điểm khi đối đầu với Milian ở vòng đấu thứ 22, đội khách cũng đang chơi tốt nhưng rất có thể lợi thế sân nhà sẽ giúp Roma tận dụng cơ hội tốt hơn, qua đó giành 3 điểm trọn vẹn.

Milan đang có 46 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, so với thành tích bết bát mùa trước thì đây là thứ hạng cho thấy sự tiến bộ của thầy trò HLV Allegri. Với việc chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm thì các cầu thủ Milan hoàn toàn có thể đua vô địch mùa giải này. Muốn làm được điều đó thì họ cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình, trước mắt sẽ là chuyến làm khách trên sân của Roma. Tuy nhiên đội chủ nhà đang có phong độ tốt nên mọi thứ sẽ không hề dễ dàng, nhiều khả năng Milan sẽ không thể có điểm ra về.

Roma thắng Milan trong cả 3 trận gần nhất khi được đá sân nhà. Con số thống kê này cộng với phong độ tốt thì rất có thể ở lần gặp nhau này phần thắng sẽ lại thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Roma thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Roma

Soi kèo Tài xỉu Roma vs Milan: 1.95*2.25*1.93

Các trận đấu gần đây của Roma không có nhiều bàn thắng, họ giữ sạch lưới cả 3 trận gần nhất tại Serie A. Trong khi đó Milan chơi tấn công cũng không ấn tượng và cũng ít để lọt lưới. Chính vì vậy trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Roma vs Milan: 1.88*0*2.02

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Roma và Milan tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến