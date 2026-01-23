Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Sociedad vs Celta Vigo lúc 0h30 ngày 26/1/2026

Nhận định soi kèo Sociedad vs Celta Vigo lúc 0h30 ngày 26/1/2026

  • 22:39 - 23/01/2026

Soi kèo Châu Á Sociedad vs Celta Vigo: 0.95*0*0.95

Trận đấu giữa Real Sociedad vs Celta Vigo tại vòng 21 La Liga nhận được nhiều sự quan tâm khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà Reale Arena cùng sự ổn định trong lối chơi, Sociedad được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Celta Vigo chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Real Sociedad hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 20 vòng đấu. Thành tích của đội chủ sân Reale Arena là 6 chiến thắng, 6 trận hòa và 8 thất bại. Hàng công ghi được 26 bàn, nhưng hàng thủ lại để lọt lưới tới 28 bàn, cho thấy sự thiếu cân bằng trong lối chơi.

Dù vậy, Sociedad vẫn là đội bóng chơi rất khó chịu trên sân nhà. Họ thường nhập cuộc chắc chắn, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng tốt các tình huống cố định. Trong những vòng đấu gần đây, Sociedad có dấu hiệu cải thiện phong độ khi không còn thua quá nhiều trước các đối thủ ngang tầm. Việc được thi đấu tại Reale Arena là điểm tựa lớn giúp Sociedad tự tin hướng đến 3 điểm, đặc biệt khi đối thủ Celta không quá mạnh trong các chuyến làm khách.

nhan-dinh-soi-keo-sociedad-vs-celta-vigo-luc-0h30-ngay-26-1-2026
Nhận định soi kèo Sociedad vs Celta Vigo lúc 0h30 ngày 26/1/2026

Celta Vigo đang đứng thứ 7 với 32 điểm, thành tích khá ấn tượng so với kỳ vọng đầu mùa. Sau 20 vòng đấu, họ có 8 chiến thắng, 8 trận hòa và chỉ thua 4 trận. Hàng thủ của Celta chơi khá chắc chắn khi mới để lọt lưới 20 bàn, trong khi hàng công ghi được 28 bàn.

Điểm mạnh của Celta nằm ở lối chơi kỷ luật, phòng ngự tổ chức tốt và khả năng phản công nhanh. Tuy nhiên, khi phải làm khách trước các đội bóng có tổ chức như Sociedad, Celta thường gặp khó trong việc triển khai tấn công và dễ bị cuốn vào thế trận chặt chẽ.

Phong độ sân khách của Celta không quá nổi bật, đa phần là các trận hòa, cho thấy họ thường ưu tiên mục tiêu có điểm hơn là chơi mạo hiểm. Nhà cái đưa ra kèo Sociedad chấp 0.5 bàn, phản ánh lợi thế sân nhà của đội chủ sân Reale Arena. Với mức kèo này, Sociedad buộc phải thắng mới mang lại lợi nhuận cho người chơi. Xét về phong độ và vị trí, Celta đang xếp trên Sociedad, nhưng yếu tố sân bãi và sự cân bằng trong lối chơi khiến Sociedad vẫn là lựa chọn đáng tin hơn. Đặc biệt, Sociedad thường chơi rất tập trung khi gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chọn: Sociedad

Soi kèo Tài xỉu Sociedad vs Celta Vigo: 1.03*2/2.5*0.87

Mức tài xỉu được niêm yết là 2.5 bàn. Cả hai đội đều không có xu hướng chơi tấn công quá cởi mở. Sociedad ghi bàn không nhiều, trong khi Celta ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ. Những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường diễn ra với thế trận chặt chẽ và ít bàn thắng. Khả năng trận đấu bùng nổ bàn thắng là không cao. Điều này có thể khiến nhịp độ trận đấu chậm lại và khó xuất hiện nhiều bàn thắng nhiều khả năng xảy ra  người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-sociedad-vs-celta-vigo-luc-0h30-ngay-26-1-2026
Tỷ lệ trận đấu giữa Sociedad vs Celta Vigo

Soi kèo Hiệp 1 Sociedad vs Celta Vigo: 1.23*0.5/1*0.71

Hiệp 1 được dự đoán sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai đội đều không muốn sớm nhận bàn thua. Sociedad có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Celta sẽ chơi thấp đội hình để chờ cơ hội phản công.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Sociedad: Updating

Celta Vigo: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Sociedad 1-0 Celta Vigo (Chọn Sociedad và Xỉu trận)

